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СЮЖЕТ ДНЯ

Житель Краснодара похитил замороженную рыбу на 1,7 миллиона рублей‍

Среда, 23 августа 2017 10:33
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В Краснодаре возбуждены уголовные дела в отношении 37-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере.

Мужчина нашел объявление об оптовой продаже замороженной рыбы в интернете и заказал у продавца товар стоимостью свыше 900 тысяч рублей. Получив рыбу, он пообещал выплатить потерпевшему деньги в течение нескольких дней, но потом перестал выходить на связь.

- Мужчину задержали на территории города. Он сознался в содеянном и пояснил, что продукцию сразу продал в торговых точках. Выручку он потратил на свои нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

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