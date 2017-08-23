Житель Краснодара похитил замороженную рыбу на 1,7 миллиона рублей‍

В Краснодаре возбуждены уголовные дела в отношении 37-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере.

Мужчина нашел объявление об оптовой продаже замороженной рыбы в интернете и заказал у продавца товар стоимостью свыше 900 тысяч рублей. Получив рыбу, он пообещал выплатить потерпевшему деньги в течение нескольких дней, но потом перестал выходить на связь.

- Мужчину задержали на территории города. Он сознался в содеянном и пояснил, что продукцию сразу продал в торговых точках. Выручку он потратил на свои нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.