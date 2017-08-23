Краснодарское летное училище начало принимать заявления от девушек

Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей истории России начало принимать девушек на курсы обучения. За полторы недели учебное заведение получило от представительниц прекрасного пола более 100 заявлений. Как сообщает российское оборонное ведомство, конкурс составил семь человек на место.

В Минобороны РФ подчеркнули, что отбор девушек будет проходить по результатам ЕГЭ, профессионально-психологического отбора, военно-летной комиссии и нормативов по физической подготовке.

Помимо этого, абитуриенткам необходимо пробежать стометровку на скорость и сдать норматив на силу.