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В Сочи из русла реки Псезуапсе эвакуировали 19 человек

Среда, 23 августа 2017 10:41
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В Сочи спасатели накануне эвакуировали из реки Псезуапсе 19 человек. Люди не смогли сами выбраться на сушу из-за быстрого подъема уровня воды. Как рассказали « МК в Сочи» в ЮРПСО МЧС России, людей от берега отрезал поток ее.

Первый звонок спасатели получили 22 августа в три часа дня. Всего из русла реки( район девятого километра Марьинского шоссе) были эвакуированы 15 взрослых и четыре ребенка.

Спасатели использовали альпинистское снаряжение и навесную переправу. Помощь врачей сочинцам не потребовалась.

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