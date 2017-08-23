Россия начала готовить контрмеры против американских санкций

Министерство иностранных дел России разрабатывает контрмеры против санкций США. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Рябков напомнил, что все санкции Вашингтон вводит против России со времен администрации бывшего президента США Барака Обамы. Он подчеркнул, что ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов не прекращаются до сих пор.

Представитель МИД выразил надежду на то, что американские власти поймут бессмысленность санкций, которые тормозят развитие США.

Какие именно контрмеры введут российские власти, пока неизвестно, однако ожидается, что они будут достаточно жесткими и точными.

Ранее стало известно, что в связи с сокращением численности американской дипмиссии США приняли решение временно прекратить выдачу виз россиянам.