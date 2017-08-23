«Краснодар Водоканал» ночью введет в эксплуатацию новый объект

В ночь с 25 на 26 августа специалистами ООО «Краснодар Водоканал» (входит в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ») будут проводиться мероприятия по врезке на самотечной канализации диаметром 1200 мм на пересечении ул. Власова и ул. Герцена от ул. Энгельса до ул. Калинина.

В связи с этим возможно снижение давления воды у абонентов микрорайонов Славянский, Фестивальный, Московский, Музыкальный, Комсомольский, Гидростроителей, а также в восточной и центральной частях города в период с 23-00 ч 25.08.2017 г. до 06-00 ч. 26.08.2017г.

«Мы проводим заключительный этап работ по введению в эксплуатацию новой ветки самотечного коллектора, расположенного в черте города, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. - Строительство данных канализационных сетей связано с необходимостью разгрузки главного канализационного коллектора г. Краснодара, обеспечивающего прохождение 2/3 сточных вод столицы Кубани. Для удобства наших абонентов работы будут выполнены в ночное время, в течение 7 часов».