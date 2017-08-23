В Брюховецком районе мужчине предъявлено обвинение в убийстве сожительницы

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 32-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в домовладении по улице Энгельса в станице Брюховецкой. По версии следствия, в ночь на 21 августа 2017 года они вернулись домой после празднования дня рождения родственницы женщины. В связи с тем, что на телефон женщины пришло сообщение от неизвестного мужчины, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями возник конфликт. Также поводом для недовольства сожителя явилось то, что женщина продолжила употреблять спиртное дома. В ходе ссоры мужчина схватил сожительницу за горло и задушил. После этого он перенес тело погибшей на приусадебный участок, где оставил в кустарниках малины, присыпав пухом домашней птицы. Так как женщина утром не выходила на связь и не вышла на работу, родственники стали ее разыскивать. Утром 22 августа погибшую обнаружила сестра, о чем сообщила в правоохранительные органы.

В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.