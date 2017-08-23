К возможным природным пожарам и подтоплениям готовятся в Краснодарском крае

Множество случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Павловском, Белоглинском, Кавказском, Темрюкском, Тихорецком, Тимашевском районах и в Анапе. По прогнозам, жаркая ветреная погода в центральной и северной зонах края продержится всю следующую неделю.

«В край направлено четыре вертолета с водосливными устройствами и один самолет «Бе-200», — сообщил начальник ГУ МЧС РФ по краю Александр Тарарыкин.

Для предотвращения лесных пожаров на Кубани ограничен доступ жителей и гостей на территории заповедников и лесничеств.

«Экстренные службы должны находиться в режиме полной готовности, вести круглосуточный мониторинг ситуации. Муниципалитетам поручаю еще раз проверить, как соблюдаются правила противопожарной безопасности. Особенно на рынках, в местах массового пребывания людей», — поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Главам районов поручено обеспечить обустройство противопожарных пирсов для свободного допуска техники к воде, организовать инструктажи для работников рынков и усилить информирование населения.