Путин встретился в Сочи с госсекретарем Ватикана

На повестке — межгосударственные отношения, в том числе в политической и культурно-гуманитарной сферах, положение христиан на Ближнем Востоке, ситуация в Сирии и на Украине. Ранее Паролин уже пообщался с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кардинала Паролина называют «правой рукой» папы Римского, он — ключевая фигура в Римской курии и выполняет функции премьер-министра Святого престола, отвечает и за внешнюю, и за внутреннюю политику. Его дипломатический опыт крайне богат.