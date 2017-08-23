〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Путин встретился в Сочи с госсекретарем Ватикана

Среда, 23 августа 2017 23:27
Оцените материал
(0 голосов)

На повестке — межгосударственные отношения, в том числе в политической и культурно-гуманитарной сферах, положение христиан на Ближнем Востоке, ситуация в Сирии и на Украине. Ранее Паролин уже пообщался с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Кардинала Паролина называют «правой рукой» папы Римского, он — ключевая фигура в Римской курии и выполняет функции премьер-министра Святого престола, отвечает и за внешнюю, и за внутреннюю политику. Его дипломатический опыт крайне богат.

Прочитано 39 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « На выборах в Краснодаре и Сочи впервые используют технологии QR-кодирования Максимальные цены на универсал Lada Vesta подтвердились »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.