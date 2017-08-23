Максимальные цены на универсал Lada Vesta подтвердились

"АвтоВАЗ" ранее уже полностью рассекретил универсал Lada Vesta, не раскрыв главной интриги - цены на самую ожидаемую новинку года в России. И вот теперь глава автогиганта Николя Мор подтвердил предположения о максимальных ценах, которые циркулируют в СМИ.

Как и предполагалось ранее, цена универсала Lada Vesta в максимальной комплектации превысит 800 000 рублей, о чем заявил журналистам глава "АвтоВАЗа" Николя Мор, сообщает агентство "Прайм".

"Lada Vesta SW (station wagon - универсал) будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 будет стоить дороже 800 тысяч", - заявил Мор.

Он также добавил, что производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки начнутся в конце 2017 года. Ранее Мор заявлял, что продажи универсалов начнутся, предположительно, в октябре-ноябре.