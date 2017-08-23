Минстрой может скорректировать поправки в долевое законодательство

Министерство строительства и ЖКХ при необходимости может откорректировать поправки в долевое законодательство, которые вступят в силу с июля 2018 года, сообщил журналистам на пресс-конференции ИД "Коммерсант" заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

"Если будет необходимость что-то откорректировать, мы с нашими коллегами, которые занимаются девелоперством, а также вместе с нашими общественными организациями будем смотреть на целесообразность этого. Но тренд не поменяется, он будет таким. Нам нужны прозрачные компании, которые честно работают на строительном рынке", — сказал Стасишин.

По его словам, обсуждения и разъяснения поправок с девелоперами начнутся уже в сентябре.

Говоря о новом компенсационном фонде долевого строительства, Стасишин заявил, что "работа этого фонда будет налажена как часы". "Я вам это обещаю, здесь не будет никаких проблем, потому что создана вся необходимая "нормативка", вся база", — добавил он.

По информации представителя строительного ведомства, те поправки в долевое законодательство, которые вступили в силу за последние полтора года, привели к увеличению объемов заключений договоров долевого участия. "Потому что рынок стал прозрачнее и понятнее для покупателей. То, как повлияют на него поправки, которые вступят в силу с 1 июля 2018 и компенсационный фонд, мы увидим, наверное, в следующем году, а в объеме — года через два", — подытожил Стасишин.

Принятый летом закон обязывает застройщиков осуществлять взносы в фонд защиты прав дольщиков в размере 1,2% цены каждого договора участия в долевом строительстве, а также повысил требования к компаниям, привлекающим средства граждан в строительство. Эта мера призвана повысить гарантии защиты прав и интересов дольщиков при банкротстве застройщиков.