Не каждому дано так щедро жить...

Свой юбилей — сорокалетие прославленный химкомбинат — «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» отпраздновал вместе с Белореченским районом, отмечавшим свое 155-летие. В стране и мире район стал известен благодаря градообразующему предприятию — химкомбинату, где сегодня работают полторы тысячи жителей города. Торжественная церемония вручения премии ЕвроХим «Сорок лет помогая миру расти» прошла в спортивном комплексе «Химик» Белореченска — его спортивный зал смог вместить и всех сотрудников предприятия, и многочисленных гостей. Поздравляя коллектив, глава муниципального образования Иван Имгрунт подчеркнул значимость предприятия для экономики района и в целом Краснодарского края: — Не секрет, что наш район называют промышленным сердцем Краснодарского края. ООО «ЕвроХим-БМУ» — основа экономики нашего муниципального образования. Это предприятие принимает непосредственное участие в реализации самых значимых социальных проектов. Но главным богатством нашего города и района являются люди — труженики, имеющие огромный творческий и духовный потенциал. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного города, созидал на благо малой родины. С каждым годом Белореченский район взрослеет, приобретая новые черты, каждый год — это шаг вперед, новый толчок для развития. Уверен, что общими усилиями при общем согласии и взаимопонимании мы добьемся самых высоких результатов! В будни и праздники не забывая своих ветеранов, завод сделал ставку на молодые перспективные кадры. Сюда, на современное высокотехнологичное производство, едут со всех концов страны, меняя даже столичную прописку на белореченскую. Не только на заводчан — на весь город работает красавец-спорткомплекс. Предприятие всегда было социально ориентированным: активно помогает образованию, здравоохранению, развивает детский спорт. В целом же вложения компании «ЕвроХим» в городе Белореченске за последние десять лет в социальные направления составили более 300 миллионов рублей: ежегодно выделяются средства на оборудование, транспорт, обучение и покупку жилья для медперсонала. За несколько месяцев до юбилея «ЕвроХим-БМУ» подарил хирургическому отделению ЦРБ города Белореченска новое оборудование — новый операционный стол и бестеневой светильник. Общая стоимость подарка составила 715 тысяч рублей. Но вот о чем в Белореченском районе еще долго будут говорить, так это еще об одном подарке медикам: исполнительный директор Сергей Валерьевич Клявлин вручил ключи от квартир медицинскому персоналу ЦРБ. Их получила Юлия Гаврилова, врач-эндокринолог детской поликлиники; Лилия Айвазян, врач-патологоанатом, заведующая отделением Белореченской центральной районной больницы; Ирина Кравченко, врач-неонатолог акушерского физиологического отделения. Ключи от однокомнатной квартиры и коттеджа для медперсонала приняла главный врач ЦРБ Фатима Хадипаш. Добрая слава завода — его ветераны. В рамках празднования сорокалетия Белореченского производства минеральных удобрений для членов общественной организации пенсионеров и ветеранов завода провели день открытых дверей. В теплой, дружеской беседе в актовом зале заводоуправления исполнительный директор Сергей Клявлин рассказал о деятельности производства. В свою очередь пенсионеры активно задавали вопросы, обсуждали перспективы развития завода. После встречи ветеранам организовали экскурсию по производственным цехам, кульминацией которой стало посещение строительной площадки цеха водорастворимых удобрений. С видеоролика о «ЕвроХим-БМУ» начался общезаводской праздник в спортивном комплексе «Химик». Прославленный коллектив пришли поздравить народные коллективы районного и городского Домов культуры. С приветственным словом обратился к заводчанам заместитель директора по производству дивизиона «Удобрения» компании «ЕвроХим» Евгений Федосеев. Он вручил знак звания «Почетный работник компании „ЕвроХим”» Юрию Родионову, руководителю проектного офиса по реконструкции сернокислотного цеха и строительству производств серосодержащих продуктов. Почетные грамоты компании «ЕвроХим» получили Лариса Андрян, аппаратчик производства контактной серной кислоты сернокислотного цеха; Андрей Мелентьев, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха сложных минеральных удобрений; Александр Тикунов, главный бухгалтер, и Ирина Ивлева, старший специалист филиала ООО «Невинномысск-Ремстройсервис» в Белореченске. Благодарственные письма компании «ЕвроХим» на церемонии получили: Владимир Зуев, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики; Евгений Михайличенко, аппаратчик производства контактной серной кислоты сернокислотного цеха; Владимир Бердин, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха сложных минеральных удобрений; Артем Болдинов, мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования основных технологических цехов энергетического цеха; Людмила Чигрина, лаборант химического анализа централизованного отдела технического контроля; Николай Дробышев, дорожный мастер железнодорожного цеха; Дмитрий Глазков, электросварщик ручной сварки филиала ООО «Невинномысск-Ремстройсервис» в Белореченске; Андрей Рева, электрослесарь по ремонту электрических машин филиала ООО «Невинномысск-Ремстройсервис» в Белореченске. Руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Алексеевич Куликов вручил почетную грамоту главы администрации Кубани Любови Фрич, оператору дистанционного пульта управления цеха сложных минеральных удобрений. Благодарности губернатора удостоились Сергей Клявлин, исполнительный директор; Александр Корнев, начальник энергетического цеха; Геннадий Примечаев, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха экстракционной фосфорной кислоты; Виктор Абальмазов, начальник Управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район, и глава района-побратима — Смолевичского района Минской области Республики Беларусь Михаил Загорцев. Награды коллегам вручал исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Сергей Клявлин. Почетные грамоты предприятия получили Екатерина Попова, аппаратчик химводоочистки электростанции энергетического цеха; Ольга Тещинко, кладовщик железнодорожного цеха; Валентина Ватулина, главный специалист отдела эксплуатации зданий и сооружений. Почетной грамоты филиала ООО «Невинномысск-Ремстройсервис» в Белореченске удостоен Евгений Корнилов, слесарь-ремонтник ремонтно-монтажного участка. Почетной грамотой ООО «Юг-Сервис» наградили Галину Калайду, кухонного работника. Благодарственные письма ООО «ЕвроХим-БМУ» получили: Эльвира Юсупова, машинист газодувных машин сернокислотного цеха; Александр Власенко, механик цеха сложных минеральных удобрений; Чило Газиев, загрузчик-выгрузчик цеха сложных минеральных удобрений; Александр Скляров, водитель погрузчика цеха механизации и складирования фосфогипса; Максим Щербинин, водитель автомобиля цеха механизации и складирования фосфогипса; Артур Хачикян, аппаратчик разложения цеха экстракционной фосфорной кислоты; Сергей Сергеев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха; Илья Белоусов, осмотрщик-ремонтник вагонов железнодорожного цеха; Ирина Грипас, начальник отдела по работе с персоналом; Ольга Стадухина, старший специалист отдела технического развития. Благодарственные письма ООО «Невинномысск-Ремстройсервис» в Белореченске вручили Александру Боженову, слесарю-ремонтнику участка по техническому обслуживанию и ремонту динамического оборудования и механизмов движения, и Андрею Карякину, мастеру участка подготовки и проведения ремонтов. Помимо передовиков производства, профессионалов своего дела, в этот день чествовали молодых специалистов отрасли, которые влились в ряды завода в 2017 году. В ответном слове молодежь пообещала добросовестно трудиться, чтить и продолжать традиции предприятия. Сертификаты, подтверждающие звание «Молодой специалист», выдали Дарье Грецовой, контролеру качества продукции и технологического процесса централизованного отдела технического контроля; Сергею Корниенко, оператору дистанционного пульта управления в химическом производстве цеха сложных минеральных удобрений; Владиславу Джемилеву, электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции цеха КИПиА; Артему Максименко, электромонтеру оперативно-выездной бригады энергетического цеха; Виктории Токаревой, контролеру качества продукции и технологического процесса централизованного отдела технического контроля; Никите Брюханову, аппаратчику нейтрализации цеха сложных минеральных удобрений; Андрею Борисовскому, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха; Георгию Магакяну, аппаратчику экстрагирования цеха экстракционной фосфорной кислоты. На сцену для приветствия поднялась председатель краевой организации «Росхимпрофсоюз» Светлана Лосева. Она вручила отраслевые награды Роману Павлову, начальнику отделения цеха сложных минеральных удобрений (Почетный знак Росхимпрофсоюза первой степени), и Светлане Тычине, оператору по обработке перевозочных документов железнодорожного цеха (Почетный знак Росхимпрофсоюза второй степени). Почетной грамоты ЦК Росхимпрофсоюза удостоилась Наталья Буркова, специалист цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики. Со словами поздравления к труженикам химзавода обратились вице-президент Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» Эдуард Кузнецов и глава муниципального образования город Майкоп Александр Наролин. Глава муниципального образования Белореченский район Иван Имгрунт наградил районными почетными грамотами Арсения Форопонова, начальника участка энергетического цеха, и Елену Тещинко, ведущего специалиста отдела главного механика. Благодарственные письма главы администрации городского поселения получили Руслан Алиев, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха экстракционной фосфорной кислоты, Женя Машакарян, ведущий специалист отдела технико-коммерческого маркетинга. Поздравлениями завершил официальную часть мероприятия глава района-побратима — Смолевичского района Минской области Республики Беларусь Михаил Загорцев. Концертную программу торжества подхватили ведущие коллективы Краснодарского края и Республики Адыгея. Подарок для коллектива и гостей торжества — хиты поп-группы российской эстрады «На-на». В череде праздничных мероприятий, посвященных сорокалетию «ЕвроХим-БМУ», 155-летию Белореченска, было и торжественное открытие городской Доски почета, на которую занесли и портреты передовиков химзавода: Виктора Дементьева, мастера по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха, и Владимира Маковеева, начальника лаборатории цеха КИПиА. А также состоялась церемония подписания договора о побратимстве между Белореченском и Невинномысском. Как отметил глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков, наши города очень похожи. В них ехали лучшие люди, специалисты со всего Советского Союза, чтобы построить химическое производство. «ЕвроХим» сближает города. Исторически так сложилось, что два предприятия — «Азот» и «БМУ» на протяжении истории обмениваются персоналом, опытом, продукцией. В настоящее время они находятся в одной компании. Кульминацией торжеств стал праздничный гала-концерт «С юбилеем, Белореченск», в котором приняла участие звезда российской эстрады Наташа Королева. Завершился вечер праздничным салютом. Праздник — заводской, города Белореченска и Белореченского района удался. Спасибо за поддержку, «ЕвроХим-БМУ»! Впереди большие планы и совместная работа: на сочинском форуме с инвестором АО «МХК „ЕвроХим”» подписано соглашение о строительстве новых производств.