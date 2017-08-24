В связи с выполнением плановых работ по замене аварийного уч­астка разводящего во­допровода в пос. Сен­ной пер. Верхний с 09.00 до 17.00 часов 25 августа 2017 года будет частично прек­ращена подача воды потребителям: ул. Наб­ережная, пер. Верхни­й.



ГУП КК «Кубаньводком­плекс» приносит изви­нения за временные неудобства и просит всех потребителей за­благовременно обеспе­чить необходимые зап­асы воды.