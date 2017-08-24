〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Плановые работы в РЭУ «Таманский группов­ой водопровод» ГУП КК «Кубаньводком­плекс»

Четверг, 24 августа 2017 11:15
Оцените материал
(0 голосов)

В связи с выполнением плановых работ по замене аварийного уч­астка разводящего во­допровода в пос. Сен­ной пер. Верхний с 09.00 до 17.00 часов 25 августа 2017 года будет частично прек­ращена подача воды потребителям: ул. Наб­ережная, пер. Верхни­й. 

ГУП КК «Кубаньводком­плекс» приносит изви­нения за временные неудобства и  просит всех потребителей за­благовременно обеспе­чить необходимые зап­асы воды.

Прочитано 32 раз
Другие материалы в этой категории: « Не каждому дано так щедро жить... День города Белореченска »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.