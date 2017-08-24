В связи с выполнением плановых работ по замене аварийного участка разводящего водопровода в пос. Сенной пер. Верхний с 09.00 до 17.00 часов 25 августа 2017 года будет частично прекращена подача воды потребителям: ул. Набережная, пер. Верхний.
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.
Плановые работы в РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»Четверг, 24 августа 2017 11:15
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В связи с выполнением плановых работ по замене аварийного участка разводящего водопровода в пос. Сенной пер. Верхний с 09.00 до 17.00 часов 25 августа 2017 года будет частично прекращена подача воды потребителям: ул. Набережная, пер. Верхний.