День города Белореченска

Невероятное количество ярких и радостных событий произошло в городе Белореченске в дни его юбилея: муниципальное образование Краснодарского края отметило на минувшей неделе 155-летие. Но одно из них точно изменит его жизнь к следующей памятной дате: в Родниковском сельском поселении был заложен камень под строительство жилого комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социальной инфраструктуры. «Через несколько лет здесь будет развиваться вторая очередь города Белореченска. Это будет современное, комфортное городское поселение в сельской местности со всеми удобствами. Отсюда начнется новый Белореченск»,— считает глава района Иван Имгрунт. Любите горы, экстремальный туризм, хотите жить поближе к морю, есть натуральные продукты, найти интересную работу или открыть собственное дело — присмотритесь к новому микрорайону: он для счастливой жизни, и в России такого пока нет…

ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА?

Белореченский район не из самых крупных в регионе, но его динамике роста, инвестиционному потенциалу можно позавидовать: с каждого делового форума делегация муниципалитета во главе с Иваном Имгрунтом возвращается не с пустыми руками — с богатым урожаем инвестиционных соглашений и протоколов о намерениях. Не одно десятилетие бизнес с успехом реализует свои проекты в предгорной зоне края при поддержке муниципалитета. Находятся ниши и для индивидуальных предпринимателей. Возможно ли, не имея собственного капитала, начать свое дело? — Мы дарим счастье на любой фасон,— говорит хозяйка ателье в поселке Родники Алла Шахворостова. Свое предприятие по совету районного Центра занятости она открыла на средства двух госпрограмм. И теперь у нее можно не только пошить или отремонтировать одежду, но и взять напрокат детский карнавальный костюм, местные магазины заинтересовались одеждой на разные размеры из Родниковской. Это немаленькое сельское поселение (девять населенных пунктов) окружило город Белореченск с трех сторон (позади только река Белая) и становится его продолжением. — Да, городу Белореченску развиваться некуда: он с одной стороны граничит с рекой Белой, с трех сторон — Родниковское сельское поселение,— соглашается глава поселения Сергей Арямов. — Наш «первенец» в строительстве — микрорайон «Родники-1» на 70 гектарах. Застроен он процентов на пятьдесят: это добротное жилье — коттеджи, в которых уже живут люди. Не только из нашего района — со всей России: близко и горы, и море, и краевой центр, и воздух тут другой — не надышишься, и вода вкусная! Всё иное, и всё — нравится! Парковая, Благодатная, Вишневая, Озерная, Кубанская, Лисий Остров — это всё названия улиц в микрорайоне «Родники-1». Когда-то на территории Родниковского сельского поселения размещались два совхоза и колхоз. Сегодня здесь работает пять самых крупных предприятий района. Бюджет поселения — это их налоги. Ну и, конечно, земля, имущество, где-то сельхозналог, где-то НДФЛ. Застройщика на новый микрорайон нашли не сразу: желающие-то были, но освоить такую территорию, учитывая пожелания — нужна только комплексная застройка! — не каждой компании оказалось по силам. К тому же нужна компания, способная и свои средства вкладывать, и кредитные взять. …Не каждому было дано увидеть чудо в поле — очертания будущего микрорайона. Потому-то глава муниципалитета Иван Имгрунт на закладке камня под строительство без обиняков признался: если бы лет восемнадцать назад, когда он работал в прокуратуре, привезли бы его вот так в поле и сказали, что здесь будет новый микрорайон, не поверил бы. Но жизнь, работа в команде администрации края многому научили. — Я в эти сказки начал верить. Сегодня здесь происходит чудо. Потому что через несколько лет здесь будет уже развиваться вторая очередь города Белореченска. Это будет современное, комфортное городское поселение в сельской местности со всеми удобствами. В добрый путь! — напутствовал строителей Иван Иванович. Увидеть новый микрорайон Родниковского сельского поселения, пусть пока и на плакате-схеме, пришли местные жители, приехали гости из соседних городов и регионов. Вот это да: предусмотрены даже велосипедные дорожки, будут детские и спортивные площадки и спортивный комплекс — на это обращали внимание в первую очередь. Ну и, конечно, пятьдесят гектаров, а именно такую площадь займет микрорайон, дают возможность не кучного — свободного размещения жилых зданий и социальной инфраструктуры — школы, детского сада, медицинского пункта, магазина, спортивных объектов. Но главное — все-таки жилье: 109 тысяч квадратных метров из ста пятидесяти. Компания-застройщик стягивает силы в кулак: формирует команду на месте, рассматриваются поставщики стройматериалов из Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья. А вот лифты будут собственного производства: их поставят с собственного лифтового завода в Новосибирске, а работают они по всей России. И в многоквартирных домах под Белореченском, хотя они высотой всего в четыре этажа, тоже предусмотрены лифты: удобно людям пожилым, самостоятельно спуститься и подняться на свой этаж сможет человек с ограниченными возможностями. Обретают очертания и дома с окнами в пол — завершается рабочее проектирование микрорайона. Сказка? Чудо? На следующем юбилее Белореченска увидим: инвестиционное соглашение компания SKY GROUP подписала с администрацией Краснодарского края. И это обязывает. Со стартом значимого проекта представителей компании и жителей Белореченского района поздравил руководитель Департамента промышленной политики администрации Краснодарского края Иван Куликов. — Всё, что мы строим, мы сами и эксплуатируем. Не так, что построили и сбежали. Можно через год, через два прийти и спросить. Компания всегда рядом: от этапа строительства, в эксплуатации, есть гарантийная служба, служба сервиса, которая оказывает дополнительные платные услуги населению (помыть окна, с собачкой погулять),— заверил президент группы компаний SKY GROUP Владимир Литвинов. Ну а по поводу того, что выгоднее — строиться самому или приобрести новое жилье у профессионалов, ответ у SKY GROUP такой: потратите на свой самострой денег в разы больше, а качество? Новосибирские строители привезут с собой не только лифты, но и новые технологии, пообещали представители компании. Надеются поработать с новым застройщиком и упрочить свои позиции местные белореченские производители стройматериалов — они тоже приехали на закладку памятного камня, знакомиться. Поработав на олимпийскую стройку, белореченцы выросли и сдавать своих позиций не намерены.

ГОРОД ДЕТСТВА

Городской парк культуры и отдыха в центре Белореченска жив в любое время года и в любую погоду — это место встреч всех поколений. Но больше всех его любят, конечно же, дети. Приедешь в город — обязательно найдешь в парке что-то новое. Да и любимое старое не забывается. В этом году к празднику обновили детский комплекс «Кораблик». Кому повезло, успел сфотографироваться на память вместе с главой района — Иваном Ивановичем Имгрунтом. Трудом, спортом и, конечно, любовью воспитывает молодое поколение Белореченск, гордясь его победами и наградами. Юбилей, который отмечали всем районом три дня, запомнится ребятне и театрализованным праздником пломбира, и «Библиогородом» — шоу по мотивам детских книг, выставкой «Город мастеров», водным шоу и феерическим цирковым шоу. Юбилей Белореченска собрал вместе не только весь город, но и район — его семьи, династии. Детские голоса трогательно признавались городу в любви в стихах, детские руки высаживали в честь юбилея вечнозеленые хвойники. Юные художники подготовили к памятному событию выставку своих лучших работ. Подарок города молодым мамам и малышне Белореченска к юбилею города — детский сад «Колосок» на триста мест на улице Ленина. Сделано так, что дух захватывает: красиво, уютно, удобно, комфортно — и безопасно. Всё строители из Армавира предусмотрели. Ну а юбиляры не забыли каждого: поблагодарили всех, чьим трудом важный социальный объект почти готов,— идет установка оборудования, и в сентябре здесь ждут дошколят. «На работу смогут выйти мамы»,— отметила на торжественном открытии председатель городского Совета Татьяна Марченко. Гости из Белоруссии рассказали: побывав когда-то в Белореченске, назвали у себя Белореченской одну из улиц и открыли на ней детский сад. Детей и взрослых разных национальностей объединил в праздник фестиваль национальных культур «Вместе дружная семья». В эти дни на улицах города то и дело слышалось как приветствие «с праздником!». Казачья крепость, став станицей, переросла в город. Но история района, согласно которой жили здесь скифы, сарматы, половцы, татары, осталась в богатом археологическим прошлом. Его современное поколение воссоздает в модных нынче исторических реконструкциях. К юбилею любители истории приготовили для своих земляков историческую реконструкцию «Белореченск: вехи истории». Ее тоже вместил, приняв в свои объятия, Городской парк.

БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ БРЕНДЫ

Не ошиблись ли казаки, выбирая территорию для будущей станицы? Глава города Иван Имгрунт считает, что они словно предвидели развитие территории, выбрав удачное место на берегу реки Белой. Прошло время — и появилась железная дорога. Здесь уживаются романтика и прагматизм: на горизонте видны вершины Кавказских гор, рукой подать до Черного моря, по-прежнему красива горная река Белая и лесистые склоны гор. Небольшой городок в предгорье стал известен всей стране сорок лет назад: отстроенный гигант-химкомбинат выпустил первую продукцию. Сегодня это современное высокотехнологичное предприятие, часть компании «ЕвроХим», работает на плодородие почв, урожаи европейского уровня. Для Белореченска оно не только градообразующее. Химкомбинат поддерживает многие начинания, добрые дела городской власти. Деловая хватка отличает белореченцев с начала основания станицы. Только-только в 1862 году стала крепость мирной станицей, как в 1882-м здесь уже построено и работает восемь водяных мукомольных мельниц, три кожевенных завода, один — шерстобитный, три — маслобойных и один — кирпичный. На весь край и уже за его пределы разнеслась слава «Белореченских тортов» — когда-то небольшого предприятия. Продукция известна и любима сегодня в столице Кубани и десятилетиями успешно выдерживает жесткую конкуренцию. Заявил о себе тепличный комбинат: построенное несколько лет назад современное предприятие наращивает мощности и объемы витаминной продукции. По словам Ивана Имгрунта, началась подготовительная работа по строительству двух крупных тепличных комплексов. Глядя на успехи действующего тепличного комплекса, решили построить теплицу и в компании «Кубань-Ти». Это предприятие переработки известно не только разнообразными марками чая, но и богатым ассортиментом консервной продукции. В дни юбилея Белореченска в Городском парке можно было угоститься чаем и продегустировать компоты, консервированные огурцы и помидоры, испеченные на огне баклажаны и купить всё, что пришлось по вкусу. Качественная продукция из Белореченска успешно завоевывает российский рынок. — У нас многоотраслевое развитие экономики: от сельского хозяйства до различных видов промышленности. И в случае провала по одному из направлений мы держимся на плаву и формируем бюджет за счет других отраслей,— рассказал журналистам глава района Иван Имгрунт. — В этом году, несмотря на сложные погодные условия, у нас, как и в целом на Кубани, хороший урожай. Будем надеяться, что и цена на продукцию будет хорошая, что позволит сельхозпроизводителям радоваться не только урожайности, но и доходам. В сентябре будет открыта современная газовая заправка — она даст возможность переоборудовать транспорт на газомоторное топливо. Чтобы развиваться, считают в Белореченском районе, нужно уметь экономить. Более десяти современных заводов появилось в Белореченском районе за последние годы: завод по производству строительных материалов, мебельная фабрика, тепличный комплекс, пивзавод, консервный завод и чайная фабрика. Второй по уровню налоговых платежей стала Южная соковая компания. Пополнение бюджета и новые рабочие места — эту задачу успешно решают предприятия крупного, среднего и малого бизнеса района.

НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Три дня подряд на площади, у фонтана пела и плясала веселая ярмарка народных умельцев, декоративного творчества со всей России. А в Городском парке раскинулись хлебосольные курени сельских поселений Белореченского района. Чем знамениты белореченские мастера? Резьбой по дереву — такое богатство не везде встретишь. Николай Кокарев с разными породами дерева работает: с дубом, буком, ясенем. Но душа к липе прикипела. Глядя на отца, решила пойти по его стопам, стать художником дочь. Семьями вышли на ярмарку пчеловоды. Кружок «Мастерица» учит, как из бросового сырья — прочитанных газет и журналов сделать сувениры, подносы, кашпо для цветов. После обработки от деревянных на вид не отличишь! Модницы присматривались к шляпкам, оценивали фасоны дизайнерских нарядов. А ребятню не оттащить от гончаров и кузнецов. Вот здорово: раз — и готово! Особой популярностью пользовались фотосессии у куреней с кубанским колоритом. Какими бы запахами ни дразнили разносолы дегустаций и куреней, а мимо выставки-продажи пекарен и хлебозавода в том же Городском парке не пройти! Пироги и караваи, праздничная и свадебная выпечка соперничают с обычным хлебом. — Вам какого? — спросили в ООО «Мельник». — У нас хлеба шестнадцать видов. Ну а где же знаменитая белореченская «Борщевня» — неизменная участница краевых праздников? — А вы пока к нам зайдите,— пригласили журналистов из куреня Дружненского сельского поселения. Взялись за ложки — и замолчали. Вот это борщ! Не зря белореченцы свой курень борщевней назвали!

ТЕХНИКУ — НА ПАРАД

Ретроавтомобили и машины с необычным тюнингом — участники многих праздников. И в Белореченске они пользовались успехом. Но куда модникам до современной сельхозтехники, прошедшей парадом от здания районной администрации до городского парка! Возглавил колонну глава муниципального образования Иван Иванович Имгрунт. В этот раз — на коне железном, на тракторе, хотя запросто может и на обычном, настоящем коне проскакать. Такой парад городские жители видели впервые: за тракторами шли погрузчики, опрыскиватели, комбайн. И все они — с полевых работ, на каждом — передовики производства, герои жатвы. Понравилась техника — подходи поближе. Хочешь работать на такой — поможет определиться с выбором профессии, подскажет, где ее получить, Центр занятости (его специалисты консультировали белореченцев в течение дня). Всем районом чествовали в праздничный день победителей уборки зерновых колосовых и зернобобовых, героев жатвы-2017. На первом месте с урожайностью 68,3 центнера зерна с гектара АО «Белагро», на втором — «АГРОБЕЛ», третье — за ООО «Белая Русь». Лучшее фермерское хозяйство на жатве — ИП Юрия Рыженкова, получившее 68,2 центнера зерна с каждого гектара уборочной площади. Поздравили и лучших механизаторов района — комбайнеров Игоря Толкачева и Андрея Литвинова из ООО АФ «Весна». Среди водителей на перевозке зерна «поле — ток» отличился Алексей Кармаз из АО «Белагро». Героями праздника стали представители всех отраслей АПК: администрация района отметила индивидуальных предпринимателей и глав ЛПХ, руководителей предприятий — птицефабрику «Белореченская», ООО «Кубань Продукт», ООО «Белый сад», ООО «Платан», ООО «АГРОБЕЛ», ООО «Южная соковая компания», ООО «Тепличный комбинат „Белореченский”», сельскохозяйственный производственный кооператив «Подгорный», ООО «Кубань-Ти». С праздником, белореченцы, с юбилеем!