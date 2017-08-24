Цена стреляной гильзы

История увольнения жителя Краснодара Владимира Семенова с должности первого заместителя директора филиала ПАО «Газпром» («Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в городе Краснодаре) выглядит, по меньшей мере, странной. Договор с мужчиной был расторгнут, как считает он, по абсурдной причине. Но то, что его незаконно уволили, почему-то не увидел суд, который своим решением поддержал позицию работодателя. На должность первого заместителя директора филиала ОАО «Газпром» Владимир Семенов был принят в 2008 году. В течение семи лет он добросовестно исполнял свои обязанности. С 2013 года он являлся ответственным лицом за сохранность оружия, патронов и специальных средств. В конце 2014 года, у Владимира Семенова и его руководителя начали портиться личные взаимоотношения. Не будем вдаваться в подробности – это отдельная история. Но, как считает В.В. Семенов, именно по причине личной неприязни со стороны руководства к нему было применено в июле 2015 года первое дисциплинарное взыскание, абсурдное по своим основаниям. Но он его не стал оспаривать законным образом, руководствуясь в тот момент корпоративной этикой. А осенью 2015 года на основании якобы еще более серьезного нарушения Владимир Семенов был уволен: приказом от 30 ноября 2015 года освобожден от занимаемой должности «за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей»…

На самом деле, по версии Владимира Семенова, все было так. 6 октября 2015 года, находясь в командировке в Республике Калмыкия, первый заместитель директора филиала ПАО «Газпром» проверил на компрессорной станции поселка Артезиан сохранность оружия. Все было в порядке. Соответствующие акты заверили своими подписями присутствовавшие при проверке специалисты, ответственные за сохранность оружия.

20 октября 2015 года комнату хранения оружия на компрессорной станции в плановом порядке проверили сотрудники полиции. Как свидетельствует составленный ими акт, никаких недостатков и недостачи ими выявлено не было.

А вот внеплановая проверка, которая была проведена теми же сотрудниками полиции второго ноября 2015 года, обнаружила наличие одной стреляной гильзы патрона для гладкоствольного карабина «Сайга». Объясняя выявленное нарушение, ответственные за сохранность оружия лица рассказали, что неконтролируемый выстрел якобы произошел 30 сентября 2015 года, еще до проверки, проведенной В.В. Семеновым.

Руководством филиала «Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» и был, соответственно, сделан вывод, что раз В.В. Семенов не обнаружил стреляную гильзу, значит, не выполнил свои должностные обязанности. И с учетом имеющегося у него неснятого ранее взыскания был уволен. Здесь стоит отметить, что за тридцатилетнюю служебную и трудовую деятельность Владимира Семенова, это были два первых дисциплинарных взыскания, наложенных на него.

Согласитесь, странно, что полиция, проверяя комнату хранения оружия в плановом порядке, тоже не выявила ничего подозрительного! А буквально через несколько дней вдруг обнаружилась в комнате хранения стреляная гильза…

Владимир Семенов считает, что нарушения, в котором его обвинили, на самом деле не было! А, значит, и не было оснований для его увольнения! В феврале 2016 года, считая, что его права грубым образом нарушены, Владимир Семенов обратился в Прикубанский районный суд города Краснодара с иском «о признании незаконным приказа о применении дисциплинарного взыскания, о признании незаконным приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) и восстановлении на работе». Свое видение спорной ситуации он изложил на 17 страницах иска, приложив большое количество документов, свидетельствующих, как он считает, о произволе со стороны руководства. Решение судьей Бережинской было вынесено очень быстро. Владимиру Семенову было отказано в удовлетворении исковых требований. Как говорит он, в бумажном виде решение было оформлено почти через месяц после заседания, а апелляционная жалоба с делом была передана в вышестоящую инстанцию только после письменного обращения Семенова к председателю Прикубанского районного суда Краснодара.

7 июня 2016 года судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение первой инстанции и приняла новое решение об удовлетворении исковых требований Владимира Семенова по восстановлению на работе. Довольно быстро мужчина получил на руки резолютивную часть апелляционного решения. А вот дальше опять начались странности. Почему-то через три дня после вынесения апелляционного определения, его исполнение было приостановлено. На руки полное определение Семенов так и не получил, а вот у его работодателя каким-то образом оно оказалось, раз очень быстро им была подана кассационная жалоба. Кассационная инстанция в очень короткие (!) сроки отменила апелляционное определение от 7 июня 2016 года. А при последовавшем затем новом рассмотрении дела Семенова в апелляционной инстанции 18 октября 2016 года решение Бережинской было оставлено в силе.

При этом не Президиум Краснодарского краевого суда, ни судья Верховного суда РФ Фролкина почему-то не обнаружили никаких нарушений материального и процессуального права при рассмотрении дела Семенова.

- В апелляционном определении меня «технично» сделали ответственным за сохранность оружия, тогда как в мои обязанности входили вопросы по организации сохранности оружия, - подчеркивает Владимир Семенов. – По каждой комнате хранения оружия (в филиале их больше 50) назначается ответственное лицо, на которое оформляется разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему. На компрессорной станции «Артезиан» также было лицо, ответственное за хранение оружия. Судья Фролкина в своем определении повторила несоответствующий действительности вывод апелляционной инстанции и указала, что якобы истец не правильно трактует доказательства.

- Но как же неправильно? По собственной инициативе после осмотра мной производилось фотографирование патронов в коробках. Представленные в суд фотоматериалы однозначно свидетельствуют о том, что упаковки с патронами вскрывались и осматривались! – говорит Владимир Семенов. – Априори невозможно не заметить стреляную гильзу в пачке с целыми патронами!

Чтобы получить дополнительные доказательства своей правоты, в ходе судебного разбирательства Семенов направил заявление Прокурору Республики Калмыкия с просьбой установить: было ли оружие и патроны к нему в наличии в комнате хранения компрессорной станции «Артезиан» во время проверки, проведенной сотрудниками полиции 20 октября 2015 года. Ответ был получен уже после рассмотрения иска в первой инстанции. В ответе из прокуратуры Республики Калмыкия говорится, что стреляная гильза была помещена в неснижаемый запас 23 октября 2015 года, то есть уже после проверок В.В. Семенова и сотрудников полиции! Вывод о том, что в действиях Владимира Семенова не было каких-либо нарушений, каждому здравомыслящему человеку кажется вполне очевидным!

Но как будет оценивать это новое обстоятельство суд? 22 июня 2017 года В.В. Семенов подал в Прикубанский районный суд города Краснодара заявление о пересмотре решения по его делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Насколько известно, дело вновь передано судье Бережинской.

- В действительности истинным мотивом моего увольнения явилось неприязненное отношение руководителя ко мне, - считает Владимир Семенов. – Однако суд во всех инстанциях намеренно уклонился от исследования данного обстоятельства. Также без внимания оставлены обстоятельства незаконного объявления мне первого взыскания и так далее, о чем аргументировано указывалось в иске. Подобному произволу, получается, может подвергнуться любой работник, чей административный ресурс, как правило, значительно ниже, чем у работодателя. «Создадут» два приказа о нарушении трудовых обязанностей и выгонят в шею неугодного работника, которому открывается страшная перспектива борьбы за правду…

Для Владимира Семенова стало делом принципа – доказать, что его уволили незаконно, восстановить свои трудовые права. Он намерен, если это будет нужно, опять пройти все судебные инстанции. Придется ли ему обращаться в Европейский суд, большой вопрос. Но что остается делать любому гражданину, когда в, казалось бы, очевидной ситуации белое называют черным, а черное белым...

Марина СВЕТЛОВА

PS: Редакция газеты будет следить за развитием ситуации. Мы обязательно напишем, удалось ли Владимиру Семенову восстановить свои права. «Аргументы недели», №33 (575), 24-30 августа 2017 г.