Символ нашей мечты

В двадцатых числах сентября в Краснодарском академическом театре драмы должна состояться премьера спектакля «Кубанские казаки» по пьесе Николая Погодина. 67 лет назад на экраны страны вышел легендарный фильм, ставший классикой киноискусства. Немало поколений соотечественников засматривались этой музыкальной кинолентой, многие песни из которой стали фактически народными, а герои - нарицательными. Кинорежиссеру Ивану Пырьеву, снявшему фильм по погодинскому сценарию «Веселая ярмарка», удалось искренне рассказать о мечтах, чаяниях и любви, безграничной надежде на светлое будущее, которыми жили советские люди после Великой Отечественной войны.

О мечте, любви и добре ставит свой спектакль «Кубанские казаки» на краснодарской сцене и народный артист России, дважды лауреат премии «Золотая маска», главный режиссер Свердловского театра музкомедии Кирилл Стрежнев. Сейчас в нашем театре полным ходом идут репетиции. О том, каким будет новый спектакль, режиссер рассказал в интервью газете.

- Кирилл Савельевич, раз спектакль «Кубанские казаки» о мечтах людей, только о добром и светлом в их жизни, значит, он будет восприниматься как бы вне времени?

- Его можно назвать вневременным только потому, что ярмарка, о которой идет речь в нашей истории, это некое преувеличение, гипербола. На сцене можно будет увидеть летающие арбузы, фрукты, автомобили и даже рояль, но в жизни же они не летают!

Первые четыре эпизода спектакля будут предельно бытовыми: с настоящей водой, галушками и другими самими что ни на есть реальными вещами. Но потом начинается ярмарка, и вся сцена превращается…в некое фантазийное пространство. На самом деле это мечта, ведь ни в каком 1949 году не было такой прекрасной жизни. В стране шло послевоенное восстановление хозяйства. Жизнь была очень тяжелая. Фильм Пырьева был создан по заказу Сталина, и именно им было придумано его окончательное название. «Кубанские казаки» очень понравились главе советского государства. Есть легенда, что он, посмотрев киноленту, сказал: «А все-таки неплохо у нас обстоят дела с сельским хозяйством». Но это был такой обман, хотя зрелище яркое, красочное. Наш спектакль мы делаем без обмана, хотя никого не критикуем, не вступаем в полемику, не рассказываем про ГУЛАГ. Нам нужно не это. Мы создаем спектакль про мечту человека, которая, может быть, когда-нибудь сбудется.

- Театр драмы посвящает этот спектакль 80-летию Краснодарского края. И получается, в его создании есть политический момент.

- Ну да. Он о славе Кубани. «Кубанские казаки» - очень светлый, радостный спектакль, но абсолютно не политизированный. Еще раз повторю: он про мечту, про любовь – все честно, так, как это заложено в пьесе Погодина.

- Вам материал этот был изначально интересен?

- Когда я придумал, каким будет спектакль, что ярмарка – это не бытовое действо, а нечто большее, символизирующее нашу мечту о лучшей жизни, - стал интересен. Мы, люди XXI века, делаем свой спектакль. Но помним о фильме и уважительно относимся к его создателям. В нашем спектакле будут его фрагменты. К примеру, поскольку мы не сможем на сцене достоверно изобразить ипподром, знаменитые скачки, то покажем запоминающиеся, яркие кадры «Кубанских казаков». Такая перекличка времен. Это очень важно.

- Вам часто приходится работать с актерами драмы? Это сотрудничество проходит как-то иначе, чем с артистами музыкального театра?

- Я служу главным режиссером в музыкальном театре. Но по образованию – я режиссер драмы. Мне мои учителя говорили, и я сам так считаю: либо режиссер владеет профессией, либо нет. Если ты режиссер, то сможешь поставить и драму, и мюзикл, и оперетту, и оперу. Может быть, только в театре кукол есть своя специфика. В целом же, любой театр открывается одним ключом. Актеры что в опере, что в драме – все равно актеры. И ключ к постижению роли – универсален, един.

- Кирилл Савельевич, вашим крайним спектаклем на родной сцене в Екатеринбурге стали «Декабристы». Этот спектакль уже получил областную театральную премию. Расскажите немного о нем.

- Над материалом, что лег в основу «Декабристов», мы работали два года. Собрали огромное количество документов и, что самое интересное, поняли, что то, чему учили нас в школе, ничего общего с истиной не имеет. Там нет белого и черного - все значительно сложней. На самом деле это трагическая история молодых либералов, которые так и не смогли придумать складную программу реформации страны и договориться между собой. Потому что Пестель был тираном, Каховский- террористом, а Трубецкой… Он в последний момент понял, что они так ничего дельного и не придумали, и поэтому не явился на Сенатскую площадь. У меня есть поминутно расписанные данные о том, как провел тот роковой день Трубецкой, когда на Сенатской площади Санкт-Петербурга проходило восстание декабристов. Он кружил вокруг, заходил к друзьям, пил у них чай. Но на площадь так и не решился пойти… Это было началом его мучений. Его помиловали, отправили в ссылку. Но он так и не смог себя простить, корил себя очень за многое.

В спектакле «Декабристы» есть любопытные актерские работы, фантастическая сценография. Собираемся выдвигать спектакль на «Золотую маску».

- Спектакль «Кубанские казаки» - музыкальная комедия?

- Нет, это лирическая комедия по мотивам пьесы Николая Погодина «Веселая ярмарка». Чтобы вы знали, в пьесе 80 страниц текста, а нам пришлось сократить его до 39. Получившийся вариант мы согласовали с наследниками, так что все этические нюансы соблюдены.

- В спектакле занят ансамбль «Казачья вольница» - были ли уже репетиции с его участниками?

- Мы встретились с руководством «Казачьей вольницы» и обо всем договорились. У артистов ансамбля есть готовые номера, из которых шесть войдут в спектакль. Всего в нем 23 музыкальных номера. Музыки будет очень много. Но это не обязательно, что артисты будут все время петь на сцене. Много будет просто фоновой музыки.

- А музыка только из кинофильма?

- Разная музыка. Но в основном - Исаака Дунаевского и произведения советской музыкальной классики того времени. Зрители непременно услышат музыку из золотого фонда советского кино, в том числе песни «Каким ты был, таким ты и остался», «Ой, цветет калина в поле у ручья».

- Зрителям какого возраста будет ближе всего спектакль «Кубанские казаки? Будет ли он интересен молодежи?

- Я делаю спектакль просто для людей. Думаю, неправильно делить зрителей по возрасту. Неправильно заигрывать с молодежью. Считаю, есть два понятия: художественное и нехудожественное. Если спектакль сделан художественно, то он не оставит равнодушным любого, в том числе и подростков, тинэйджеров. И по большому счету не важно, Шекспир это, Бернард Шоу, Вампилов или Погодин. Главное, чтобы спектакль вызывал душевный трепет, влиял на сознание человека.

- Кто из актеров занят в спектакле?

- Все ведущие актеры театра в спектакле заняты. Могу сразу сказать, что труппа краснодарского театра драмы очень сильная. Актеры классные.

- В Краснодаре, в Чистяковской роще, сохранился архитектурный комплекс 50-х годов прошлого века, построенный для проведения краевой сельскохозяйственной и промышленной выставки. Его корпуса потом были отданы под детские сады. Вход в комплекс - через арку с рабочим и колхозницей наверху. Часть зданий сейчас заброшена - часть используется. Они хорошее напоминание о времени «Кубанских казаков»…

- Я знаю об этом. Поэтому мы даже вносили коррективы в изначально придуманные эскизы для создания декораций спектакля, чтобы усилить перекличку времен.

- Вы уже ставили спектакли в Краснодаре?

- Да, я поставил в разное время два спектакля в краснодарском Музыкальном театре – «Холопка» и «Свадьба с приданным». Получается, «Кубанские казаки» - мой третий спектакль в вашем городе.

- Вы говорите, что труппа нашего театра драмы замечательная. Почему же ей так не везет с главными режиссерами?

- А это не только ей - сейчас многим театрам России так не везет. Да, в Москве и Санкт-Петербурге каждый год театральные вузы выпускают массу режиссеров. К примеру, ко мне каждый год в Москву, на Всероссийскую лабораторию молодых режиссеров музыкального театра, в дни, когда на столичной сцене проходят спектакли «Золотой маски», приезжают 30 человек. И ни один еще не сказал, что он хочет быть главным режиссером в таком-то театре. Они просто хотят приехать, поставить спектакль, получить гонорар и уехать. Быть главным режиссером -большая ответственность - мало кто сегодня хочет ее брать на себя.

- Были ли у вас какие-то опасения, когда вам только предложили поставить этот спектакль по сценарию «Веселой ярмарки»?

- Пока не придумал спектакль, опасения, конечно, были. Ведь укоренились определенные клише, связанные с «Кубанскими казаками». Но, с другой стороны, есть и немало примеров, когда произведения, ставшие шлягерами кинематографа, при переносе на театральные рельсы пользуются не меньшей популярностью у зрителей. Для меня это является неким парадоксом, но я в двух театрах, к примеру, ставил спектакль «О бедном гусаре…» (вспомним фильм «О бедном гусаре замолвите слово») - и он шел с феноменальным успехом.

- Должны ли зрители относиться к премьере спектакля «Кубанские казаки» как к поводу задуматься о том времени, когда была создана пьеса Погодина?

- Нет, как к поводу задуматься о сегодняшней жизни. Мы живем в сложное время, и многие из нас не выдерживают – становятся жесткими и даже жестокими. И вот, работая над этим спектаклем, я хочу договориться с артистами, чтобы на сцене зрители видели только добрых, во многом наивных, но излучающих свет людей. И мне бы хотелось, чтобы каждый, кто побывает на спектакле, задумался: а почему я не такой? Ведь нам в жизни сегодня действительно чрезвычайно не хватает доброты и света…

Марина АДАМОВА

ФОТО Юрия КОРЧАГИНА