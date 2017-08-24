«Хрустальные звёздочки» – любимой России!

В День Государственного флага Российской Федерации во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоялся концерт «Хрустальные звездочки – любимой России!».

Ровно в 20-00 на эстраде «Фестивальная» стартовало красочное шоу, ведущими которого стали победительница «Хрустальных звездочек-2015» Камелия Педан из Симферополя и «звёздочка» этого года – Святослав Кайзер из Тульской области.

Для ребят концерт стал настоящим подарком – им выпал уникальный шанс выступить на одной сцене с народным артистом России Олегом Газмановым и народным артистом Болгарии, народным артистом России Бедросом Киркоровым. В исполнении любимых артистов и юных талантов прозвучали популярные песни

о России и мире, о добре и взаимопонимании, о дружбе и любви.

Специальным гостем концерта стал заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров, знакомый ребятам еще с прошлогоднего конкурса.

Среди аплодирующих на открытой эстраде в этот праздничный вечер были председатель организационного комитета Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» В. Н. Мулов и генеральный директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» А.В. Джеус.

А завершился концерт выступлением участников телевизионного конкурса «Минута Славы» - фолк-группы «Маруся».

Тематическая смена «Хрустальные звёздочки-2017» выдалась насыщенной. Всю прошлую неделю проходили конкурсные показы и мастер-классы, закончившиеся в субботу, 19 августа, грандиозным гала-концертом. А накануне Дня государственного флага Российской Федерации под руководством популярного певца, автора уникального музыкального проекта «Народный Махор» Ярослава Сумишевского, состоялись съемки флешмоба «Крылатые качели». Каждый из ребят спел по строчки из знакомой каждому с детства песенки, звучавшей в фильме «Приключения Электроника».

Гостям и участникам концерта было немного жаль, что он так быстро закончился. Что же касается самих «Хрустальных звёздочек», еще неделю будет продолжаться их отдых в лагере «Стремительный» Всероссийского детского центра «Орлёнок».