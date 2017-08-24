Здоровый микроклимат в коллективе– залог эффективной работы

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялось занятие по служебной подготовке для работников аппарата Управления.

Семинар для коллег провели и.о. начальника отдела по работе с обращениями граждан Юлия Кулакова и помощник руководителя Управления – психолог Ольга Патракова. В течение часовой служебной подготовки были подробно рассмотрены различные вопросы в рамках заявленных тем.

Юлия Кулакова разъяснила коллегам порядок и сроки рассмотрения актов прокурорского реагирования.

Ольга Патракова, в свою очередь, затронула вопросы формирования психологического и эмоционального климата в коллективе, а также мотивации и стимулирования сотрудников. Лекция вызвала серьезный интерес, т.к. её тема актуальна для любого ведомства.

Психолог Управления отметила, что важнейшими элементами эффективной работы являются благоприятный микроклимат в коллективе и тесно связанная с ним отсутствие текучести кадров. При этом, мотивация работников далеко не всегда лежит в материальной плоскости. Для многих гораздо важнее уважение коллег и признание профессионализма со стороны руководства.

Следует отметить, что в соответствии с планом служебной подготовки на 2017 год, утверждённым руководителем Управления, занятия проводятся ежемесячно на протяжении всего года и охватывают самые разные направления работников Службы судебных приставов.