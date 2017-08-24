В Анапе местный житель предстанет перед судом по обвинению в хранении и распространении детской порнографии

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а,г» ч.2 ст.242.1 УК РФ (хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, мужчина хранил на жестком диске своего ноутбука фото-видео материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних, в том числе с участием лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. В декабре 2015 года обвиняемый, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», зарегистрировался в одной из социальных сетей. В октябре 2016 года он вступил в переписку с сотрудником полиции, действовавшим в рамках оперативно-розыскных мероприятий, которому за денежное вознаграждение в размере 300 рублей распространил 104 фотографии с порнографическим изображением девочки, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. По результатам комплексной сексолого-искусствоведческой экспертизы материалы признаны порнографическими. Указанный факт был выявлен сотрудниками полиции.

Согласно выводам проведенной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлено хроническое психическое расстройство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.