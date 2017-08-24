В Сочи местный житель подозревается в незаконном обороте специальных технических средств

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст.138.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году мужчина, находясь в городе Москве, приобрел 11 единиц технических средств, с помощью которых возможно негласно и дистанционно получать звук в режиме реального времени путем дозвона на установленные в них сим-карты. 10 мая 2017 года он незаконно сбыл за 1,5 тысячи рублей электронное устройство покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками управления ФСБ по краю. Кроме того, в квартире мужчины были обнаружены и изъяты остальные 10 технических устройств.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.