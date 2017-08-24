В Крымском районе два бывших инспектора ГИБДД предстанут перед судом по обвинению во взяточничестве

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Крымскому району. Они обвиняются в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ).

По версии следствия, 30 ноября 2016 года инспекторы, находясь на автодороге «Крымск-Джигинка», в ходе патрулирования обнаружили в 7 метрах от обочины автомобиль ВАЗ 2107, водитель которого допустил аварийный съезд с проезжей части в кювет. Выясняя причины и обстоятельства, способствующие совершению ДТП, инспекторы установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, был лишен прав и у него отсутствовала страховка на автомобиль. Сотрудники полиции сообщили о необходимости передачи им взятки в размере 30 тысяч рублей за несообщение в дежурную часть отдела полиции о произошедшем ДТП и за непривлечение мужчины к административной ответственности. Мужчина по телефону связался с хозяином транспортного средства, попросив перевести деньги на банковскую карту одного из полицейских. Собственник автомобиля согласился, однако сообщил об этом в правоохранительные органы. Ожидая хозяина машины, инспекторы ДПС продолжили патрулирование и ими был оставлен другой автомобиль, у водителя которого также отсутствовала страховка на транспортное средство и имелся неоплаченный штраф. В этой связи полицейские потребовали от него 550 рублей, которые получили и вновь приехали на место ДТП. Спустя некоторое время собственник автомобиля ВАЗ 2107 прибыл на место и лично передал 20 тысяч рублей сотрудникам полиции. После получения денежных средств злоумышленники попытались скрыться, в связи с чем началась операция по их задержанию. В ходе преследования инспекторы были задержаны и доставлены в территориальный следственный отдел СКР.

Несмотря на отрицание обвиняемыми вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.