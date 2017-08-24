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В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования ростовчанина

Четверг, 24 августа 2017 16:23
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования 66-летнего жителя города Ростова-на-Дону на 1419 км перегона станций «Васильево-Петровка – Орловка-Кубанская» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 24 августа 2017 года, примерно в 2 час 15 минут, на 1419 км перегона станций «Васильево-Петровка – Орловка-Кубанская», вблизи города Батайска, был смертельно травмирован 66-летний мужчина. Со слов машинистов следующего проходящего поезда известно, что мужчина лежал справа от рельса по ходу движения поезда.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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