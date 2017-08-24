В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования ростовчанина

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования 66-летнего жителя города Ростова-на-Дону на 1419 км перегона станций «Васильево-Петровка – Орловка-Кубанская» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 24 августа 2017 года, примерно в 2 час 15 минут, на 1419 км перегона станций «Васильево-Петровка – Орловка-Кубанская», вблизи города Батайска, был смертельно травмирован 66-летний мужчина. Со слов машинистов следующего проходящего поезда известно, что мужчина лежал справа от рельса по ходу движения поезда.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан