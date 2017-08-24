«Ростелеком» дарит фанатам скидку 25% на «Весь Футбол»

«Ростелеком» предлагает любителям спорта лучшие каналы о российском и мировом футболе со скидкой 25%. До 15 августа 2018 года можно подключить пакет «Весь Футбол» и смотреть каналы, входящие в пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол» за 449 рублей в месяц вместо 599 рублей в месяц.

Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом: «В следующем году мы все будем следить за Чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в России. Сотни тысяч болельщиков соберутся на стадионах, но ещё больше – миллионы любителей футбола – будут следить за ходом матчей на экранах телевизоров. Специально для них мы предлагаем «Весь Футбол» в отличном цифровом качестве и по выгодной цене».

31 августа 2018 года после промо-периода можно оставить «Наш Футбол» за 219 рублей в месяц и «Матч!Футбол» за 380 рублей в месяц или отключить пакеты каналов в меню «Интерактивного ТВ».

Подробности акции на сайте rt.ru и по телефону 8-800-100-0-800. Публичная оферта.