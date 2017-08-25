〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, которые оказывали услуги по морским перевозкам на гидроцикле

Пятница, 25 августа 2017 10:07
Оцените материал
(0 голосов)

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, которые оказывали услуги по морским перевозкам на гидроцикле, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование несовершеннолетней на Черноморском побережье.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя и 24-летнего гражданина Узбекистана, которые оказывали услуги по морским перевозкам на гидроцикле, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие травмирование 17-летней девушки на Черноморском побережье (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
По версии следствия, 1 июня 2017 года, 33-летний мужчина заключил договор субаренды и совместно с 24-летним гражданином Узбекистана предоставлял услуги по катанию на гидроциклах на территории пансионата «Солнечный берег».
Так, 9 августа 2017 года при осуществлении вышеуказанных услуг, 24-летний мужчина, пренебрегая погодными условиями, а также, не имея соответствующих документов на предоставление таких услуг, катал на гидроцикле несовершеннолетнюю девушку жительницу города Москвы, которая за указанную услугу заплатила 1500 рублей. При выполнении опасного разворота мужчина не справился с управлением и выпал в море, а неуправляемое судно с девушкой направилось в сторону берега, где столкнулось с бетонным ограждением, в результате чего пострадавшая слетела с гидроцикла и ударилась об металлический забор. Девушка получила множественные ранения и травмы и была незамедлительно доставлена в хирургическое отделение городской больницы города Геленджика.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

Прочитано 35 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « «Ростелеком» предлагает бизнесу сервисы аутсорсинга отчётности, бухгалтерских услуг и передачи заверенной информации в электронном виде В Краснодаре бывший директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.