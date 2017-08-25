В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, которые оказывали услуги по морским перевозкам на гидроцикле, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование несовершеннолетней на Черноморском побережье.



Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя и 24-летнего гражданина Узбекистана, которые оказывали услуги по морским перевозкам на гидроцикле, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие травмирование 17-летней девушки на Черноморском побережье (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, 1 июня 2017 года, 33-летний мужчина заключил договор субаренды и совместно с 24-летним гражданином Узбекистана предоставлял услуги по катанию на гидроциклах на территории пансионата «Солнечный берег».

Так, 9 августа 2017 года при осуществлении вышеуказанных услуг, 24-летний мужчина, пренебрегая погодными условиями, а также, не имея соответствующих документов на предоставление таких услуг, катал на гидроцикле несовершеннолетнюю девушку жительницу города Москвы, которая за указанную услугу заплатила 1500 рублей. При выполнении опасного разворота мужчина не справился с управлением и выпал в море, а неуправляемое судно с девушкой направилось в сторону берега, где столкнулось с бетонным ограждением, в результате чего пострадавшая слетела с гидроцикла и ударилась об металлический забор. Девушка получила множественные ранения и травмы и была незамедлительно доставлена в хирургическое отделение городской больницы города Геленджика.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан