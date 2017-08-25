В Краснодаре бывший директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Фабрикант КМ», подозреваемого в частичной невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше двух месяцев (ч.1 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся директором предприятия, осуществляющего вид деятельности в сфере производства мебели. По версии следствия, в разное время с марта 2015 года по апрель 2017 года он частично не выплачивал заработную плату 6 работникам. Между тем, у мужчины имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные цели организации. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 518 тысяч рублей, которая до сих пор не погашена.

В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.