〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодарском крае обнаружили вирус АЧС в мясе для заключенных

Пятница, 25 августа 2017 10:09
Оцените материал
(0 голосов)

«Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея… семнадцатого августа 2017 года был проведён отбор 10 проб свинины, хранившейся в двух холодильных камерах ФКУ ЛИУ № 8 УФСИН России по Краснодарскому краю. По результатам лабораторных исследований, проведённых в ФГБУ “Краснодарская МВЛ”, во всех пробах выявлен генетический материал вируса АЧС», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что 21 августа в рамках мониторинга на наличие вируса АЧС был проведён отбор проб мяса, хранящегося на территории продовольственного склада ФКУ ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю. По результатам исследований, в двух пробах свинины одной из камер был также обнаружен геном вируса АЧС.
Госветуправление Краснодарского края под контролем специалистов управления Россельхознадзора проводит работу по локализации инфекции и недопущению дальнейшего распространения возбудителя АЧС на территории края и соседних регионов.

Прочитано 64 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре бывший директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы Денег нет – иди работать »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.