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СЮЖЕТ ДНЯ

Денег нет – иди работать

Пятница, 25 августа 2017 10:14
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Отработать штраф в буквальном смысле пришлось жителю Ейска - любителю прокатиться за рулем в нетрезвом состоянии. 
Гражданин был задержан сотрудниками полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наказанием для него стал административный штраф. Однако оплаты данного штрафа не последовало.
В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав прибыл по месту жительства неплательщика, где застал лишь его мать. Женщина горячо уверяла представителя закона, что сын оплатил штраф – она самолично давала на это деньги.
Судебному приставу пришлось уверить женщину, что её сын так и остался в незавидном статусе должника. Пришлось даже проводить очную ставку по телефону. Обмануть мать должник не смог - он покаянно признался, что все деньги истратил на иные цели. 
Результатом стал еще один поход в суд, по результатам которого гражданин привлечен к административной ответственности с иным наказанием – теперь ему предстоит отработать 40 часов обязательных работ. 

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