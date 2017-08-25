Денег нет – иди работать

Отработать штраф в буквальном смысле пришлось жителю Ейска - любителю прокатиться за рулем в нетрезвом состоянии.

Гражданин был задержан сотрудниками полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наказанием для него стал административный штраф. Однако оплаты данного штрафа не последовало.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав прибыл по месту жительства неплательщика, где застал лишь его мать. Женщина горячо уверяла представителя закона, что сын оплатил штраф – она самолично давала на это деньги.

Судебному приставу пришлось уверить женщину, что её сын так и остался в незавидном статусе должника. Пришлось даже проводить очную ставку по телефону. Обмануть мать должник не смог - он покаянно признался, что все деньги истратил на иные цели.

Результатом стал еще один поход в суд, по результатам которого гражданин привлечен к административной ответственности с иным наказанием – теперь ему предстоит отработать 40 часов обязательных работ.