〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Море должно быть доступно для всех

Пятница, 25 августа 2017 10:17
Оцените материал
(0 голосов)

В Хостинском районе г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю судебные приставы проконтролировали работу по демонтажу забора, преграждающего доступ жителей района и гостей Черноморского побережья на пляж. 
Исполнительные действия осуществлялись в рамках решения суда по иску администрации Сочи к администрации поликлиники № 1, поскольку ограду на общественном пляже установил подведомственный медицинскому учреждению санаторий «Эдем».
Организация-должник согласилась с исковыми требованиями, привлекла рабочих и демонтировала незаконный забор в присутствии судебных приставов-исполнителей Хостинского районного отдела г. Сочи. 
Пляж снова стал общедоступным.

Прочитано 63 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Денег нет – иди работать Помогли собраться в школу »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.