Море должно быть доступно для всех

В Хостинском районе г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю судебные приставы проконтролировали работу по демонтажу забора, преграждающего доступ жителей района и гостей Черноморского побережья на пляж.

Исполнительные действия осуществлялись в рамках решения суда по иску администрации Сочи к администрации поликлиники № 1, поскольку ограду на общественном пляже установил подведомственный медицинскому учреждению санаторий «Эдем».

Организация-должник согласилась с исковыми требованиями, привлекла рабочих и демонтировала незаконный забор в присутствии судебных приставов-исполнителей Хостинского районного отдела г. Сочи.

Пляж снова стал общедоступным.