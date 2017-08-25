Помогли собраться в школу

Сотрудники ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю помогли собрать в школу детей из многодетной семьи.

Сотрудники исправительной колонии №9 приняли участие в благотворительной акции по оказанию безвозмездной помощи нуждающимся семьям, которые испытывают материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году.

С готовностью откликнувшись на призыв отдела социальной защиты населения администрации Апшеронского района, сотрудники учреждения приобрели несколько комплектов школьных принадлежностей, куда вошли тетради, альбомы, ручки, карандаши, краски и другие необходимые для учебы предметы. Все это, вместе с новыми школьными ранцами было передано одной из многодетных семей, находящейся в трудной жизненной ситуации.