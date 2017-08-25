«Краснодар Водоканал» напоминает о необходимости поверки счетчиков

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») обращает внимание абонентов о необходимости своевременной поверки приборов учета в связи с истечением срока эксплуатации. В соответствии с действующим законодательством, обязанность по поверке приборов учета, а также по своевременному предоставлению документов, подтверждающих поверку, закреплена за абонентом.

Потребители должны своевременно предоставлять в ресурсоснабжающую организацию свидетельство о проведенной поверке счетчика. Для абонентов, не предоставивших данный документ, размер платы за услуги водоснабжения должен начисляться в соответствии с пунктом 59 Постановления Правительства 354, в течение 3 месяцев по среднему, далее по нормативу.

«С 1 января 2017 года норматив определяется с учетом повышающего коэффициента равным 1,5, то есть, увеличивается на 50% от установленного норматива потребления», - рассказал коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.

Межповерочный интервал приборов учета холодного водоснабжения, как правило, составляет 6 лет и 4 года - приборов учета горячей воды. Перед истечением этого срока, необходимо произвести его поверку или замену. Уточнить сроки поверки и годности счетчика воды можно в паспорте прибора учета, а также в правой верхней части счета – квитанции об оплате потребленных услуг.

«Многие абоненты думают, что межповерочный интервал истекает через 4 или 6 лет после установки прибора учета или его опломбировки, но это не так. Отсчет идет от даты предыдущей поверки, сделанной на заводе-изготовителе, и зафиксированной в паспорте счетчика соответствующим штампом», - отметил Павел Широков.

Услугу по поверке, установке и замене индивидуальных приборов учета воды можно заказать, обратившись в ООО «Краснодар Водоканал». Специалисты предприятия готовы провести поверку прибора учета без демонтажа, установить новые счетчики в удобное для абонентов время, а также оформить все необходимые документы для дальнейшего допуска водомера в коммерческий учет. Заявки предприятие принимает ежедневно по тел.: 217-03-33 с 08-00 до 20-00.

ООО «Краснодар Водоканал» призывает абонентов не копить задолженность и своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов. Для правильного выставления счетов на оплату услуг предприятия передавать показания счетчиков до 25 числа текущего месяца можно удобным способом: на сайте цифровойгород.рф (в «Личном кабинете»); по многоканальному телефону: 217-03-33 с 8-00 до 20-00 (Call центр); в счете - квитанции, при оплате потребленной услуги.

Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения до 10 числа месяца, следующего за расчетным можно следующими способами:

- в банковских учреждениях ООО КБ «Кубань Кредит»,

- ОАО «Сбербанк России»,

- ОАО «Уралсиб»,

- ОАО «Крайинвестбанк»,

- ОАО «Первомайский»,

- ЗАО «Экспресс Волга банк»,

- ЗАО «Росэнергобанк»,

- через платежную систему «А3»,

- во всех отделениях ФГУП «Почта РФ», а также без комиссии в кассе ООО «Краснодар Водоканал».