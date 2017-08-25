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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Новопокровском районе

Пятница, 25 августа 2017 22:51
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В среду, 30 августа 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Новопокровском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Новопокровского межрайонного следственного отдела (ст. Новопокровская, ул. Ленина, 110).

Записаться на прием можно непосредственно в Новопокровском межрайонном следственном отделе по телефону: 8 (861-49) 7-05-18.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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