Электромобилям и гольф-карам закроют въезд на набережную Олимпийского парка Сочи

На электромобилях и гольф-карах запрещается передвигаться по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Как показали результаты проверки, эти правила ежедневно нарушаются.

Большинство электрических и механических транспортных средств подобного рода по закону приравнивается к мопедам в соответствии с мощностью двигателя. По правилам дорожного движения они должны передвигаться только по проезжей части. Кроме того, выяснялось, что у многих водителей электрокаров отсутствовали водительские права. Административный штраф в таком случае предусмотрен в размере от 5 до 15 тысяч рублей. На набережной Олимпийского парка вообще не должно быть никаких самоходных машин, кроме велосипедов.

Как рассказали в администрации Сочи, в ближайшее время на набережной Олимпийского парка установят знаки, ограничивающие движение электрических и механических транспортных средств, а также поставят ограждения для проезда на набережную.