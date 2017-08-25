Сочинские школьники будут проходить обучение в уникальных лабораториях

Теперь на курорте стала возможной реализация программ дополнительного образования, проведение практических, лабораторных занятий, организация проектной и исследовательской деятельности.

«Очень важно, что мы теперь вместе, “Сириус” с городом Сочи, проработаем модель дополнительного образования, которая будет доступна с одной стороны абсолютно всем, с другой стороны ребятам, которые определились со своей специализацией, выйти на уровень подготовки соответствующий 1−2 курсу ведущих российских ВУЗов», — рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Для сочинских педагогов предоставляется возможность профессионального роста, освоение инновационных технологий в работе с одаренными детьми, стажировка в рамках преподавательской деятельности в профильных сменах «Сириуса». К работе будут привлечены лучшие педагоги из других регионов России.

«Администрация города Сочи предоставит квартиры для этих педагогов. Эти педагоги будут работать как в “Сириусе”, так и в наших школах. Эти учителя, которые будут собраны со всей страны, они будут всячески способствовать помогать добираться до их уровня и нашим педагогам города Сочи», — заявил глава Сочи Анатолий Пахомов.

Несмотря на то, что соглашение подписано только 25 августа, активное сотрудничество «Сириуса» и администрации Сочи в рамках дополнительного образования продолжается больше года. Более 8 тысяч школьников курорта уже участвовали в различных проектах образовательного центра.