Кондратьев: Родственникам погибших во время аварии на Кубани выплатят по 1 миллиону рублей

Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Кроме того, Вениамин Кондратьев поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон.
«ФедералПресс» напоминает, что в 08:07 в поселке Волна автобус с рабочими ехал с предприятия «Таманьнефтегаз». По неизвестным пока причинами он упал со строящегося пирса в Керченский пролив. На месте работали 80 спасателей. Возбуждено уголовное дело. По последним данным, погибло 18 человек.
Кондратьев: Родственникам погибших во время аварии на Кубани выплатят по 1 миллиону рублейПятница, 25 августа 2017 22:57
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Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Кроме того, Вениамин Кондратьев поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон.
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