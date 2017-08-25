Мэр Краснодара рассказал, сколько еще нужно построить в городе школ

Губернатор обозначил существующую во всем регионе проблему: сегодня в кубанских школах 138 тысяч детей учатся во вторую смену.

— Мы должны строить новые школы и за счет государственных программ, и выкупать уже построенные здания у инвесторов, — заявил Кондратьев.

Особенно остро вопрос стоит в краевой столице, где в 90 учебных заведениях обучаются 130 тысяч детей. При этом мест в школах хватает с трудом: к примеру, в этом году в школе № 66 на улице Уссурийской сформированы 20 первых классов.

Как заявил мэр города Евгений Первышов, уже в ближайшие 2 года в Краснодаре появятся дополнительных 9 тысяч мест в школах. По словам градоначальника, до конца текущего года в Краснодаре завершат строительство школы на 1000 мест в хуторе им. Ленина и будет вестись параллельное строительство еще 5 новых школ и 2 корпусов к существующим. Их введут в эксплуатацию в 2018—2019 годах.

Для того, чтобы наверстать отставание и в перспективе перейти на обучение в одну смену, необходимо, по словам Евгений Первышова, около 40 школ, сообщает пресс-служба администрации Кубани.