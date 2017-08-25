СК назвал подозреваемых по делу о падении автобуса с пирса на Кубани

В уголовном деле об аварии в Краснодарском крае, в результате которой погибли 17 человек, появились двое подозреваемых. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В сообщении отмечается, что в качестве подозреваемых были допрошены водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе. В ЗАО «Таманьнефтегаз» и в подрядной организации были изъяты документы.

Следователи установили, что «Таманьнефтегаз» заключила договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. В документе говорится, что Вечеладзе должен был предоставить пять автобусов.

Автобус, который попал в аварию, в договоре не значился. Вечеладзе также не заключил договор с его водителем.

Источник в оперативных службах региона сообщил «Интерфаксу», что одной из причин, по которой автобус с рабочими упал в море, по предварительным данным, стала неисправность тормозной системы.