Краснодарского художника Стаса Серова осудили за сбыт наркотиков

В Краснодаре художнику Стасу Серову 1961 г.р. судом вынесен приговор, согласно которому он признан виновным в незаконном приобретение, хранение, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркосредств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах. Теперь ему предстоит 8 летнее пребывание в местах заключения, о чем рассказали в социальных сетях друзья художника.

Так, еще год назад органами правосудия был установлен факт его причастности к реализации большой партии марихуаны. За это член Союза художников РФ Серов и был тогда арестован.

Стас Серов в свое время закончил художественно-графический факультет Кубанского госуниверситета, а творения художника экспонировали на худвыставках не только РФ, но и за ее пределами.

Ранее сообщалось о приговоре вынесеному Симоновским судом столицы массажисту Александру Сологубу за совращение малолетних детей. За действия сексуального характера он был приговорен к 13 годам лишения свободы, а также возможности заниматься медицинской деятельностью на протяжении 10 лет и принудительному лечению у психиатра. Помимо этого развратнику на полтора года ограничили свободу и после освобождения.