Федеральная трасса на Мамайском перевале Сочи стала четырехполосной

С сегодняшнего дня на Мамайском перевале в районе поворота на п. Сергей-Поле введена новая схема дорожного движения. Теперь в каждом направлении двустороннее движение.

Реализовать такую схему движения удалось благодаря сносу незаконных строений в этом районе трассы. Новая схема движения временная. Она будет действовать до начала капитального ремонта на этом участке автомобильной дороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия.