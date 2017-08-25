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СЮЖЕТ ДНЯ

Федеральная трасса на Мамайском перевале Сочи стала четырехполосной

Пятница, 25 августа 2017 23:02
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С сегодняшнего дня на Мамайском перевале в районе поворота на п. Сергей-Поле введена новая схема дорожного движения. Теперь в каждом направлении двустороннее движение.
Реализовать такую схему движения удалось благодаря сносу незаконных строений в этом районе трассы. Новая схема движения временная. Она будет действовать до начала капитального ремонта на этом участке автомобильной дороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия.

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