〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи снесут самовольно построенные магазины

Понедельник, 28 августа 2017 08:06
Оцените материал
(1 Голосовать)

В Адлерском районе Сочи снесут 11 самовольных торговых павильонов. Незаконные постройки возведены на ул. Цимлянской.
Эти земли в соответствии с указом Президента РФ имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.
Администрация Сочи уже подготовила распоряжение, на основании которого будет произведён снос 11 объектов.

Прочитано 102 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Федеральная трасса на Мамайском перевале Сочи стала четырехполосной Конкурс девушек в Краснодарское летное училище превысил 10 человек на место »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.