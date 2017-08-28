В Сочи снесут самовольно построенные магазины

В Адлерском районе Сочи снесут 11 самовольных торговых павильонов. Незаконные постройки возведены на ул. Цимлянской.
Эти земли в соответствии с указом Президента РФ имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.
Администрация Сочи уже подготовила распоряжение, на основании которого будет произведён снос 11 объектов.
В Сочи снесут самовольно построенные магазиныПонедельник, 28 августа 2017 08:06
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В Адлерском районе Сочи снесут 11 самовольных торговых павильонов. Незаконные постройки возведены на ул. Цимлянской.
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