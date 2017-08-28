Конкурс девушек в Краснодарское летное училище превысил 10 человек на место

Военные летчицы, которых впервые в новейшей истории России подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, сядут за штурвал в 2020 году, согласно учебному плану. Сейчас конкурс на поступление уже превысил 10 человек на место, рассказал в субботу журналистам начальник училища полковник Виктор Ляхов.

О начале набора девушек в Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории сообщил в День празднования 105-летия Военно-воздушных сил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Отбор девушек будет проходить по результатам ЕГЭ, профессионально-психологических тестов, военно-летной комиссии (ВЛК) и нормативов по физической подготовке.

«У нас сейчас летное обучение организовано и проходит, начиная с третьего курса, то есть после пятого семестра. На третьем курсе, весной 2020 года, они сядут за штурвал самолета, — сказал Ляхов, отметив, что пока не определен род авиации, в котором девушки будут выполнять полеты. — Решение готовится, но я думаю, что с учетом особенностей каждой девочки, с учетом профессионального психологического отбора соответствующие рекомендации будут выданы».

По его мнению, учитывая, что в училище будут отобраны «лучшие из лучших» кандидаток, им будет по плечу любой род авиации — и истребительная, и ударная, и военно-транспортная. «Стрессоустойчивость у девушек высокая», — подчеркнул полковник.