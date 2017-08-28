На Мамайском перевале введена новая схема дорожного движения

Новая схема действует в районе поворота на поселок Сергей-Поле. Теперь водителям разрешен проезд по двум полосам в каждом направлении.
Ранее администрация Сочи и судебные приставы снесли незаконные строения, не позволявшие организовать четырехполосное движение, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Данная схема движения временная, она будет действовать до ввода в эксплуатацию переходно-скоростной полосы на повороте к поселку Сергей-Поле, которая появится после капитального ремонта автодороги.
На Мамайском перевале введена новая схема дорожного движенияПонедельник, 28 августа 2017 08:08
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Новая схема действует в районе поворота на поселок Сергей-Поле. Теперь водителям разрешен проезд по двум полосам в каждом направлении.
Ключевые слова