На Мамайском перевале введена новая схема дорожного движения

Новая схема действует в районе поворота на поселок Сергей-Поле. Теперь водителям разрешен проезд по двум полосам в каждом направлении.

Ранее администрация Сочи и судебные приставы снесли незаконные строения, не позволявшие организовать четырехполосное движение, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Данная схема движения временная, она будет действовать до ввода в эксплуатацию переходно-скоростной полосы на повороте к поселку Сергей-Поле, которая появится после капитального ремонта автодороги.