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На Мамайском перевале введена новая схема дорожного движения

Понедельник, 28 августа 2017 08:08
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Новая схема действует в районе поворота на поселок Сергей-Поле. Теперь водителям разрешен проезд по двум полосам в каждом направлении.
Ранее администрация Сочи и судебные приставы снесли незаконные строения, не позволявшие организовать четырехполосное движение, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Данная схема движения временная, она будет действовать до ввода в эксплуатацию переходно-скоростной полосы на повороте к поселку Сергей-Поле, которая появится после капитального ремонта автодороги.

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