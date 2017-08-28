На Кубани арестовали водителя упавшего в море автобуса

Темрюкский районный суд (Краснодарский край) в субботу арестовал на два месяца двух фигурантов уголовного дела по факту аварии вахтового автобуса, унесшей жизни 18 человек, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах региона.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до конца октября 2017 года двум подозреваемым — водителю автобуса Карапету Микаеляну и индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).