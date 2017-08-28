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На Кубани арестовали водителя упавшего в море автобуса

Понедельник, 28 августа 2017 08:08
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Темрюкский районный суд (Краснодарский край) в субботу арестовал на два месяца двух фигурантов уголовного дела по факту аварии вахтового автобуса, унесшей жизни 18 человек, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах региона.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до конца октября 2017 года двум подозреваемым — водителю автобуса Карапету Микаеляну и индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе», — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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