МВД Ставрополья объяснило запрет полицейским посещать бары

Приказ о запрете ставропольским полицейским посещать бары по выходным и выезжать по праздникам за пределы района без согласования призван повысить боеготовность личного состава. Об этом рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

«Приказ направлен в первую очередь на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности. Как показали события текущего года (ликвидация последствий паводка. — Ред.), актуальными остаются вопросы готовности личного состава к оперативному сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации», — приводит ТАСС сообщение МВД. В воскресенье газета «Коммерсант» сообщила, что сотрудники полиции обратились из-за документа в прокуратуру с жалобой.

Полицейским удалось добиться отмены некоторых пунктов приказа. Так, решение о запрете выезда за пределы муниципалитета в выходные было отменено. Однако такие пункты, как запрет баров и запрет на оформление микрозаймов, остались в силе. В МВД отметили, что они носят рекомендательный характер.