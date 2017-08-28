Десантники РФ и Египта впервые проведут совместные учения в России

Ежегодные тактические учения российских и египетских десантников «Защитники дружбы–2017» в этом году впервые пройдут в России «в одном из районов Краснодарского края в горной местности с сухим субтропическим климатом». Об этом сообщает Минобороны России.

Военное ведомство передает, что военные займутся разработкой единых подходов в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани.

В прошлом году учения «Защитники дружбы» прошли в Африке — близ города Эль-Аламейн на берегу Средиземного моря (в 100 км к западу от Александрии).