Россия и Китай подпишут соглашение о совместном освоении космоса

Договор о совместном освоении космоса в период с 2018 по 2022 год запланировано подписать между Россией и Китаем в октябре. Об этом стало известно из сообщения телеканала CGTV.

Стоит отметить, что в рамках совместной работы запланирована совместная реализация лунной программы и повторная высадка человека на земной спутник.

Уточняется, что в соглашение включено пять сфер: освоение Луны и космоса, создание спутников, разработку спецматериалов, зондирование Земли и поиск обломков космических аппаратов.

Кроме того, директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления Сюй Яньсун заявил о возможности продуктивной работы для последующего освоения Луны.

Напомним, что ранее NASA заявила о желании участвовать в планируемом «Роскосмосом» полете автоматической станции на Венеру.