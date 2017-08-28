〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Россия и Китай подпишут соглашение о совместном освоении космоса

Понедельник, 28 августа 2017 08:19
Оцените материал
(1 Голосовать)

Договор о совместном освоении космоса в период с 2018 по 2022 год запланировано подписать между Россией и Китаем в октябре. Об этом стало известно из сообщения телеканала CGTV.
Стоит отметить, что в рамках совместной работы запланирована совместная реализация лунной программы и повторная высадка человека на земной спутник.

Уточняется, что в соглашение включено пять сфер: освоение Луны и космоса, создание спутников, разработку спецматериалов, зондирование Земли и поиск обломков космических аппаратов.

Кроме того, директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления Сюй Яньсун заявил о возможности продуктивной работы для последующего освоения Луны.
Напомним, что ранее NASA заявила о желании участвовать в планируемом «Роскосмосом» полете автоматической станции на Венеру.

Прочитано 101 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Десантники РФ и Египта впервые проведут совместные учения в России Активисты ОНФ Кубани ликвидировали нарушения природоохранного законодательства на мусорной свалке в станице Северской »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.