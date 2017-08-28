Активисты ОНФ Кубани ликвидировали нарушения природоохранного законодательства на мусорной свалке в станице Северской

В рамках реализации проекта «Генеральная уборка/Карта свалок» после ряда обращений Народного фронта в надзорные органы проведена внеплановая проверка в отношении организации, эксплуатирующей территорию свалки, по итогам которой все выявленные нарушения устранены в полном объеме.

В региональное отдаление ОНФ обратились жители Северского района с жалобой на работу районной мусорной свалки. По информации граждан, мусорная свалка, расположенная вблизи федеральной трассы А 146 «Краснодар – Верхнебаканский», возникла несколько лет назад. По всей прилегающей к свалке территории разлетаются пакеты и другие бытовые отходы. Летом зловония жуткого запаха отравляют жизнь всем местным жителям. Несмотря на то, что разрешенное использование земельного участка звучит как: «Объект размещения отходов потребления», необходимые природоохранные мероприятия собственниками не проводились.

После поступившего обращения, эксперты ОНФ организовали рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками краевого управления Росприроднадзора, по итогам которого установлено, что свалка в ст. Северская эксплуатируется администрацией Северского сельского поселения Северского района с нарушением требований: ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации; СаНПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов ТБО», ст. 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 34 Федерального Закона № 7-ФЗ Об охране окружающей среды», предъявляемых к оборудованию и эксплуатации мест размещения отходов.

По итогам проверки в отношении виновных лиц - администрации Северского сельского поселения и конкретно главы поселения, возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ, которые направлены в суд для принятия соответствующих мер.

После проведенных мероприятий, выявленные нарушения были устранены в полном объеме, в том числе установлен забор по всему периметру свалки и организован пост санитарного контроля с обустройством дезбарьера для дезинфекция транспортных средств.

По словам эксперта регионального штаба ОНФ Андрея Мершиева - «Несмотря на то, что свалка в станице Северской работает достаточно давно и внесена в территориальную схему обращения с отходами Краснодарского края, до нашего сигнала работ по соблюдению экологического законодательства фактически не производилось. Мы будем держать на контроле работу этого мусорного полигона и надеемся, что другие муниципалитеты не будут дожидаться соответствующих проверок и штрафных санкций, а организуют работу подобных мест в соответствии с российским законодательством».

На сегодняшний день по Краснодарскому краю неравнодушными жителями и активистами ОНФ на интерактивной карте свалок уже отмечено 113 точек координат где был обнаружен мусор, при непосредственном участии Народного фронта 47 из них убрали, по остальным ведется активная работа.

Каждый человек, увидевший свалку в неположенном месте, может отметить ее местонахождение красным флажком на интерактивной карте по адресу: http://kartasvalok.ru/ http://картасвалок.рф/.