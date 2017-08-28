29 августа 2017 года в 15:00 на территории Динского района в культурно-досуговом центре «Три медведя» (директор Скорик И.И.) запланировано проведение праздничного мероприятия «Лучики добра», посвященного детям –инвалидам. В мероприятии примут участие порядка 30 детей и их родители.

Темой для проведения праздника в Динском районе послужил День знаний. Работники культуры Динского района подготовили музыкальную тематическую программу, с участием детских коллективов района, выставку книжных новинок, мастер классы для детей, конкурсы. В завершении праздника детей ждет стол с угощением, и конечно море улыбок и подарки!!!

Главной целью праздника является: предоставить возможность детям почувствовать любовь, поддержку. Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите. Дети – это самое дорогое и прекрасное, что у нас есть. Каждый ребенок имеет право на улыбку

Организаторами праздничного мероприятия являются: Государственное учреждение - Краснодарское региональное отделение Фонда Социального страхования РФ (управляющий А.В. Рунов), филиал №14 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда Социального страхования РФ (директор Ю.А. Попова), Глава Муниципального образования Динской район С.В. Жиленко при поддержке спонсоров: Белоусовой Н.В., Манжула А.А., Герук В.И., Овсяного В.А., Головенко Д.В, Вирабян А.А., Кириченко С.И.

Много сил в проведение праздника вложили заместитель главы по социальным вопросам администрации Муниципального образования Динской район Фисун А.А. и начальник отдела культуры Манукало Т.Н.

Первый такой праздник на территории края был проведен 1 июня 2017 г. в г. Курганинске и был посвящен Дню защиты детей.

Праздники прошли в г. Гулькевичи и г. Армавире и были приурочены к 8 июля – Дню семьи, любви и верности, который олицетворяет вечную любовь.