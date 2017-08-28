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Крупный долг погашен после ареста недвижимости

Понедельник, 28 августа 2017 10:18
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Судебным приставам Каневского районного отдела Управления пришлось применить арест нежилого помещения как меру, стимулирующую оплату нескольких крупных задолженностей. 
Местная организация – ООО «Кристина» – накопила целый ряд задолженностей: по фискальным платежам в пользу Пенсионного фонда и налоговых органов на сумму более 150 тысяч рублей, а также в пользу других организаций – ООО «Пульс Краснодар» свыше 290 тысяч рублей и ЗАО «Роста» на сумму порядка 180 тысяч рублей. 
К погашению всех задолженностей руководство ООО «Кристина» приступило лишь после ареста принадлежащего организации на праве собственности нежилого помещения. В течение десяти дней организация оплатила все долги, общая сумма которых превысила 620 тысяч рублей. Кроме этого, пришлось раскошелиться на исполнительский сбор в сумме 153 тысячи рублей. 
К настоящему моменту судебные приставы Каневского районного отдела Управления окончили все указанные исполнительные производства в связи с фактическим исполнением. 

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