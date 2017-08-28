Лучший пристав Южного Федерального округа работает в Анапе

В г.Ростове-на-Дону подведены итоги второго этапа Конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель». Почетное звание получил Илья Бессонов, работник Анапского городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Четкое знание законодательства и быстро выработанные профессиональные навыки принесли Илье заслуженное признание его высокой квалификации.

Ежегодный традиционный ведомственный конкурс на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель» проводится в три этапа: первый проходит в территориальном органе среди сотрудников структурных подразделений, второй – в столице федерального округа среди победителей первого этапа, а третий – среди победителей второго этапа в Москве. Заключительный, московский конкурс пройдет осенью этого года.