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Лучший пристав Южного Федерального округа работает в Анапе

Понедельник, 28 августа 2017 10:19
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В г.Ростове-на-Дону подведены итоги второго этапа Конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель». Почетное звание получил Илья Бессонов, работник Анапского городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. 
Четкое знание законодательства и быстро выработанные профессиональные навыки принесли Илье заслуженное признание его высокой квалификации.
Ежегодный традиционный ведомственный конкурс на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель» проводится в три этапа: первый проходит в территориальном органе среди сотрудников структурных подразделений, второй – в столице федерального округа среди победителей первого этапа, а третий – среди победителей второго этапа в Москве. Заключительный, московский конкурс пройдет осенью этого года.

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