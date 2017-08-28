В Краснодаре перед судом предстанет бывший директор предприятия по обвинению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «СтройТамань». Он подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя в должности руководителя предприятия, осуществляющего работы по монтажу стальных строительных конструкций, в период с октября 2015 года по март 2016 года в полном объеме не выплачивал заработную плату 5 подчиненным сотрудникам. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако он расходовал деньги на иные цели, в том числе на приобретение строительных и расходных материалов, хозяйственные расходы и командировочные. В результате задолженность по зарплате составила более 876 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.