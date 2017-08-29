В Краснодаре возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских и посягательстве на их жизнь

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317, ст.318 УК РФ.

По данным следствия, сегодня днем сотрудниками полиции на стационарном пункте полиции города Краснодара был остановлен автомобиль «Тойота камри», в салоне которого находился водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель нанес удар по лицу одному из полицейских, после чего открыл стрельбу (предположительно, из травматического пистолета) по находившимся рядом сотрудникам, ранив одного из них. В результате стажеру полицейского были причинены ранения в области шеи и головы. В это время один из пассажиров покинул машину и скрылся, второй также предпринял попытку к бегству, но был задержан. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. В ходе преследования сотрудниками полиции мужчина производил выстрелы из оружия. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова краевого центра он совершил ДТП, врезавшись впереди стоящие на светофоре автомобили и покинул машину.

Пострадавший с огнестрельными ранениями для оказания помощи доставлен в больницу.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, ведется поиск двух злоумышленников, их личности установлены, третий задержан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.